《香港重要政经日程》--12月4日-12月11日

《全球汇市》美联储官员评论助美元触及三周高点；关注叙利亚和朝鲜
路透东京4月10日 - 美元指数周一在亚洲盘初处于三周高点，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名重要官员的评论强化FED的升息承诺。
==================今日重要政经消息==================
12月4日（周三）
-- 第14届香港论坛。
-- 金邦达宝嘉 首日挂牌。
--08:50 香港投资基金协会第七次年会。
--10:30 汇丰香港11月采购经理人（PMI）指数。
--12:00 State Street Global Advisor就明年全球投资展望举行新闻发布会。
================== 近期重要政经消息==================
12月5日（周四）
-- 中国美东汽车 首日挂牌。
-- 澳优 年报公布。
--15:30 博时富时中国A50指数ETF香港主板上市新闻发布会。
12月6日（周五）
-- 华禧控股 首日挂牌。
-- 香港公布11月外汇储备。
-- 裕田中国 年报公布。
12月9日（周一）
-- 东鹏控股 首日挂牌。
-- 新源控股 公布中期业绩。
-- 联太工业 年报公布。
*-- 华人饮食集团 公布中期业绩。
12月11日（周三） -- 白花油 董事会讨论第三次中期派息。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 李珊珊)
路透东京4月10日 - 美元指数周一在亚洲盘初处于三周高点，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名重要官员的评论强化FED的升息承诺。
路透上海4月10日 - 中国股市沪综指上周五收升0.17%。沪深证交所融资融券余额当日 减少26.9亿元人民币；两市两融余额为9,259.5亿元。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/7 5,414.3 3,845.2 9,259.5 -26.9 3,286.62 4/6 5,430.7 3,855.7 9,286.4 11.2 3,281.00 4/5 5,424.8 3,850.4 9,275.2 5
--中骏置业近年由三四线城市转战一二线城市，以至总部移师上海。执行董事黄伦表示，转型阵痛期已过，今明两年业绩将真正体现转型成效，未来公司会围绕一二线城市及周边市场部署，每年进入两至三个城市，伺机打进广州、合肥、无锡市场。