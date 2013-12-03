港报财经评论：为何H股跑赢A股？--信报12月3日

为何H股跑赢A股？/ 习广思

过了11个月，今年投资市场走势明显分歧。各项资产中，股票大幅跑赢债券、商品及现金；环球股市内，发达市场明显跑赢新兴市场；亚洲股市中，北亚市场跑赢东南亚股市；港股之内，科技、濠赌股大幅跑赢。不过，价格走势分歧仍将是2014年的大方向，即股票继续领先，发达股市续跑赢新兴市场，而要投资新兴市场的话，则必须取强舍弱，买中国及南韩，舍弃包括印度、印尼及巴西在内的“脆弱五国”。至于港股，板块之间走势分歧，反映资金轮动情况，今年是科技及濠赌股天下，明年应由其他板块担当领袖，至于是什么板块，市场仍在寻觅。踏入12月，市场期待股市年结效应出现。无疑年底股市气氛续好，左右12月市况的是月中联储局议息，即使符合预期不退市，亦要看贝南奇临别前说些什么话。

中国内地股市逐步公布更多改革细节，中证监提出重启IPO，目标是加强市场化，加上优先股试点建议，都是完善股票市场举动，有利也有淡，但改革决心更为明显。港股整固后试高位，恒指昨在24,000点争持，高见24,111点，收报24,038点，成交额598亿港元，沽空比率9.6%。中资金融股反应颇大，券商股异动急涨，中信证券 、银河证券 均上升10%；内险股整固后再涨，平保 突破2月高位，走势续强。自三中全会后，中资金融股成为大市焦点，主要来自资金加码和追货，但反覆指出的是，港股轮流炒格局未变。在中资金融股整固的日子，和黄 多番上试百元大关，腾讯 唞完后欲再试新高；其次，落后板块继续寻宝，上周水泥股急涨，然后是航运股；昨天钢铁股回升，走势明显转强。

澳门11月博彩收入按年升21.3%，按月则跌17.3%，虽然增长渐放缓，但未拖累濠赌股股价，3只强势濠赌股新濠 、银娱 及金沙 高位整固，随时有机会突破新高。港股大市底子不错，重磅股轮流有承接，资金炒作停不了，近期个别股份异动频频，各有各精采。中国无线 想靠改名来转运，通过改为“酷派”，股价升10%；中信泰富 澳洲铁矿首次出货，整固两个月后终突破升7%。两者尚有故事可依，但见Dynam 及励骏 靠日本开赌故事炒高，后者升近17%。

____________________________________________________________________________

获利盘累欧罗跌穿1.35/ 苏子

踏入本周后，炒作炽烈的交叉盘市况已开始有所变化，因为日圆虽然继续处于弱势里运行，但早前一直表现偏强、跌不下去的欧罗已有明显转弱的情况出现，兑美元在昨天欧洲市已跌破50天SMA支持及上周三的1.3555低位支持，令短线技术走势明显转劣，有利市场不再集中炒作交叉盘。昨天欧洲市欧罗兑美元走势明显转弱后，已令美汇指数在昨天欧洲市略为突破20天SMA阻力，暂时最高曾见80.94。如昨晚美汇指数可以进一步走高并突破上周的81.02高位阻力收市；相信有利美元整体走势在本周余下时间保持强势。欧罗兑美元显着下跌的原因，与市场知悉西班牙的11月PMI数据只有48.6，远较预期的50.9及上次的51.1差；并且再次返回50好淡分水岭以下而把好仓获利回吐有关。

留意意大利的11月PMI数据升至51.4，远较市场估计的50.8及上次的50.7为佳，而且数据已成功创下2011年5月以来的最高水平；至于希腊的PMI更创4年多以来的49.2最高水平；此外，欧罗区的11月PMI终值数据亦创2011年6月以来的51.6最高水平。目前市场选择性个别炒作利淡欧罗汇价的西班牙PMI数据结果，却欠缺兴趣利用较佳的欧罗区PMI数据结果，伺机把欧罗兑美元挟破上周的1.3622高位，以触发1.363以上的大量止蚀买盘入市，这清楚反映市场暂时无意在周四欧洲央行议息及周五美国公布最新的就业报告等重要风险事件前夕，继续高追欧罗兑美元，反而选择获利回吐的策略。在本周四欧洲央行议息结果公布前，市场的获利回吐盘或令欧罗兑美元跌至1.35关口以下，但相信欧罗兑美元较大机会在100天SMA获得支持及以上落市的形式运行，暂不会出现重大突破。

昨天美元兑日圆已升破上周的102.61高位，暂时最高曾见102.89。由于上周四及五美元兑日圆的调整没有低于上周初的101.91高位阻力，并且以接近全周高位收市，昨天亦能再创一周高位，反映短线仍有挑战103.73今年高位的机会。但由于目前日线CCI指标正呈顶背驰，故小心若返回101.91以下收市，将会向下作出较深调整。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论 ﹝PRESS-HK-CMN﹞

中国报摘 ﹝PRESS-CN-CMN﹞