港报财经评论：A股重生，港股看升--经济日报12月3日

A股重生，港股看升/ 林瑞芬

股改细则针针都对A股起短、中期变化，但决定H股及港股未来几年大趋势，务必仔细剖析。中国内地创业板股指昨急挫逾8%；上证先升后跌0.6%，怕股票短期供应增多，乃正常反应。然而，股改对A股中期正面多于负面影响，相信市况已有走出熊市的能力，明年对A股重生寄厚望，港股可望续被带动攀高位。市场化的IPO制度明年1月重启、优先股即将试点、不允许在创业板借壳上市以及确立现金分红在上市利润分配中的优先顺序，最低达20%，然后是40%及80%三档次，这四大点均是针对改善A股以往令投资者失信心的措施。有认为是项公布，都算在预期之内，但时间较预期早，反映三中全会《决定》确定的改革正在逐项落实的决心，提振外资对中资股的信心。

IPO改革市场化，确具争议。改革要求，一是信息披露全程公开透明；二是经审核后，新股何时发、怎么发，将由市场自我约束、自主决定，发行价格将更加真实地反映供求关系；三是企业价值和风险由投资者和市场自主判断。一改以往中证监承担投资者的筛选责任，买卖新股判断要自我承担，对投资者判断质素的要求更加高了。在港交所 也无法一一把关，见东吴水泥 挂牌后49天即发盈警、豪特保健 上市后3个月发盈警，日后中国内地股市渐进推行注册制，更多的上市公司有条件上市下，要求所有投资者都有能力自判，确是难度，也不知对股民是祸是福。然而，在海外股市大多采注册制，A股今次的改革也是大势所趋，放开是最好的解决，强调IPO发行趋市场化，还是需要股市参与者的素质提升配合，才能达真正的预期目的。若是以往真的只是街头顺嫂、牛叔散户为主，这点确是风险，但若日后A股能吸引机构性投资者比例提升，假设机构性投资者判断质素更高，改革之下或可减少阻力。

综合股改其他内容，中期主要正面，如优先股试点可望纾解大型国企的资本出路压力。确立现金分红在上市利润分配措施，主要提升机构性价值投资者，未来对中资股的投资吸引力。总结而言，最早于明年1月底重见IPO上市，初段市场或有适应期呈小混乱，A股过去六年未随GDP增长也是早在消化市场流通量增或新股发行日趋效率化，改革决心中期影响正面将大于负面。

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A股重启IPO，明年仍看好/ 余少文

中国内地明年1月重启IPO兼且进行优先股试点，令中国内地和本港股市昨日出现过山车走势，惟中国内地经济增长稳定，只要中央放松流动性，则A股明年会更好，H股又可受惠。A股先跌后升再急跌，最后收窄跌幅，过山车走势累及国企指数早段走高后，11时开始20分钟内急回125点，午后才逐步收复该失地，全日升106点或0.9%，收报11,548点，成交额增加至157亿港元，但不足50%主板H股能随大市上升。而红筹指数升19点或0.4%，收报4,703点，成交额46亿港元，内房股压力较大。其实，中国内地股市下跌是可以理解，因为中国证监会宣布IPO明年1月重启，约50家企业在1月开始陆续上市，是证券股昨日造好的原因之一。不过，中国内地去年9月暂停IPO以来，每当IPO重启消息一出，A股多会急挫，但昨日跌势并没有预期般大，只是中国内地创业板股份不能再作壳股，才令创业板指数急跌8%而已。

实际上，中金公司资料显示，中国内地IPO暂停、重启期间的上证表现，在2005年前对股市影响最大，普遍下跌，但2005年和2008年的两次IPO暂停和重启，对A股没有带来影响，不管是重启前或后，上证反而录得升幅，或是坏消息确认，反而令股民冷静对待，大市才不跌反弹。对A股明年走势表现仍然乐观，因为上证综合指数今年的走势跟十年前相似，也是十年前新任领导人上场后的第一年，A股在十年前胡温上场后走高，在2003年第二季开始下跌，全年走势形成倒V字，2003年底开始急升至2004年4月见顶，升幅超过35%，尽管指数最后由2004年高位下跌，并跌穿2003年低位。着眼于2004年第一季走势，超过35%升幅，因为习李去年底上场后，上证去年底至今年7月亦出现先急升后下挫的倒V字，若然历史重演，则保险、证券等股份的升幅可以超过预期。

当然，A股上升，一定要有政策和经济因素等配合，预期中国内地经济即使不能重见8%，保住7%应不成问题，近日亦见11月PMI持平，跟10月一样为51.4%，都是19个月高位，反映中国内地制造业保持稳定发展。而政策方面，证监会今次重启IPO和优先股试点，是三中全会决定，也较市场预期为早的出台，相信其他部委也会加快推出政策和措施来配合，故吸引股民趁跌市入场然后等政策出台，或是A股昨日没有预期般大跌的原因之一。

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