更新版 1-中国数据：11月官方非制造业PMI高位趋稳，经济运行良性发展

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* 官方11月非制造业PMI高位趋稳

* 整体经济运行良性发展

* 建筑业PMI持续处于较高景气区间

路透北京12月3日 - 中国11月官方非制造业PMI(采购经理人指数)环比微幅回落，但仍高于今年以来平均水平，显示非制造业经营活动呈现高位趋稳特征。这和此前优于预期的制造业PMI数据一道，验证整体经济正处在良性发展轨道。

中国国家统计局服务业调查中心和物流与采购联合会（CFLP）周二联合公布，中国11月非制造业商务活动指数为56.0，较上月所创14个月高位56.3略有下降，但仍是年内第三高点。

“指数高位趋稳，从业人员和企业预期持续回升，反映当前经济运行速度和质量均呈现良性发展，”中国物流与采购联合会副会长蔡进称。

他并指出，收费价格指数回落到50以下，表明前一阶段形成的通胀压力有所缓解；而且土木工程建筑行业增势加快，房地产市场商务活动和新订单环比均有较大回升，市场趋于活跃。

以下为过去一年中国官方非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):

13年/11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12年/12月 11月

非制造业PMI 56.0 56.3 55.4 53.9 54.1 53.9 54.3 54.5 55.6 54.5 56.2 56.1 55.6

官方公布的新闻稿显示，11月非制造业PMI各分项指数中，新出口订单、在手订单、存货、从业人员、供应商配送时间和业务活动预期指数与上月相比呈现回升，升幅均在1个百分点以内。

其中，新出口订单指数环比上升0.5个百分点至49.9，从业人员指数上升0.4个百分点至51.9；业务活动预期指数上升0.8个百分点至61.3，位于较高景气区间，表明企业对未来三个月市场预期继续保持乐观态度，对行业发展充满信心。

降幅较大的则是中间投入价格指数和收费价格指数，前者下降1.3个百分点至54.8，为连续第四个月回落，表明生产经营成本上涨势头有所减弱；后者则下降1.9个百分点至49.5，为七个月来首度低于50分水岭，表明非制造业企业的销售或收费价格有所下降。

不过，值得一提的是，11月建筑业商务活动指数为63.5，比上月上升1.5个百分点，持续位于较高景气区间；建筑业收费价格指数亦逆势上升0.2个百分点至52.2。

此前出炉的中国11月官方制造业PMI较上月持平在51.4，且高于市场预期；汇丰11月中国制造业PMI终值亦较初值明显上修，都表明中国经济运行进入平稳增长区间。[CN-ECI|PMI-CLN]

招商证券预计，未来一段时间内中国经济将维持稳定增长，经济托底自然有利于三中全会各项改革的推进。不过小型企业经济环境恶化反映出让市场在资源配置上起决定作用的重要性，未来宏观调控政策如何在复杂局面下取得稳增长与促改革的平衡显得尤为重要。