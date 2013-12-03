日本海大片海域发现可燃冰

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京12月2日 - 日本经济产业省表示，日本西北部的日本海大片海域中发现了可燃冰，即天然气水合物。

日本政府计划在接下来三年探明该国的可燃冰储量，以便在六年内实现商业化生产。

经济产业省称，今年6月和7月进行的一项地质调查证实，在上越（Joetsu）和能登半岛（Noto Peninsula）附近有225个很可能储有可燃冰的“气烟囱” 。

今年3月，利用日本中部爱知县太平洋海域中的可燃冰，日本经过6天多时间提取出12万立方米天然气。

日本的所有能源需求都依赖进口。2001年以来，日本已在技术开发上投资数百万美元，用以探明可燃冰的储量，这一部分可燃冰预计相当于日本11年的天然气消耗量。(完)