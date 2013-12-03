欧中贸易：英国承诺积极推动欧中自由贸易协定，与欧盟态度出现抵触

路透北京12月2日 - 英国首相卡梅伦周一对中国领导人承诺，将积极推动中国与欧盟之间自由贸易协定的达成，欧盟官员则表示这样做还为时过早。

卡梅伦此次访华为期三天，约有100位商界人士随行，是迄今为止英国规模最大的代表团。卡梅伦表示，在西方国家中，英国对中国投资的开放程度最高，在利用中国的市场自由化方面占有有利位置。

“中国的转型是具有划时代意义的因素之一...我认为中国的崛起是一个机会，不仅仅是对其本国人民，对于英国和全世界亦是如此，”卡梅伦在与中国国务院总理李克强会晤后对记者表示。

卡梅伦稍后还会见了中国国家主席习近平。他表示英国在贸易问题上比其他欧盟成员国要积极得多，这番讲话引来欧盟的不同意见。

“欧盟和其他地方有些人看到世界的改变，希望将中国阻挡在贸易壁垒的藩篱之后，”卡梅伦表示，“英国则希望推倒这些贸易壁垒。”

他的表态引起欧盟执委会的不满，外界私下认为，欧盟反对在遭受中国商品涌入的风险下达成贸易协议。

“我们相信，目前阶段和中国讨论自由贸易协定的时机还不成熟，”欧盟执委会发言人Alexandre Polack对记者表示。

他称，欧盟和中国已经在讨论一项可能的投资协议，目前应该继续这一讨论。

李克强表示，双方同意打击贸易保护主义，推动贸易与投资自由化。他欢迎英国对中国投资的开放态度。

他还透露，两国公司在高速铁路领域取得突破，但未透露细节。

一位知情人士表示，中国已经表示愿意参与伦敦至英格兰北部的高铁计划。(完)