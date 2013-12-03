全球矿业：淡水河谷连续第三年缩减投资预算，集中财力扩张铁矿石业务

淡水河谷在巴西证券期货交易所(BM&FBovespa)上市的优先股下跌0.46%至32.64雷亚尔。

该公司2013年编列163亿美元的资本支出预算。2014年的预算计划较2011年创纪录新高的180亿美元预算少18%。

除金属和一般大宗商品需求成长放缓之外，淡水河谷亦面临国内税款上升的问题，需支付新的矿区使用费，上周三还同意支付223亿雷亚尔(95亿美元)和海外营运获利相关的补缴税款。

淡水河谷预计2014年铁矿石产出约3.12亿吨，比2013年预计产出多约2%。