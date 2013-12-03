全球矿业：淡水河谷连续第三年缩减投资预算，集中财力扩张铁矿石业务

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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淡水河谷在巴西证券期货交易所(BM&FBovespa)上市的优先股下跌0.46%至32.64雷亚尔。
该公司2013年编列163亿美元的资本支出预算。2014年的预算计划较2011年创纪录新高的180亿美元预算少18%。
除金属和一般大宗商品需求成长放缓之外，淡水河谷亦面临国内税款上升的问题，需支付新的矿区使用费，上周三还同意支付223亿雷亚尔(95亿美元)和海外营运获利相关的补缴税款。
淡水河谷预计2014年铁矿石产出约3.12亿吨，比2013年预计产出多约2%。
尽管全球大宗商品市场降温，淡水河谷第三季净利较上年同期的16.4亿美元增加逾一倍，至35亿美元，较路透一项调查分析师平均预估的33亿美元高6%。(完) (编译 李春喜/张若琪 审校 孙茉莉)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。