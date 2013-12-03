投行观点：瑞银调降2014年金银均价预期

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透12月2日 - 瑞银投资研究(UBS Investment Research)周一调降2014年黄金均价预估，称在全球经济前景乐观且预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减购债的背景下，黄金不太可能重现魅力。
瑞银将2014年黄金均价预估由此前的1,325美元调降至1,200美元。
“金价走势挣扎不仅因为投资者目前卖兴浓厚，而且也是由于后市正面激励因素有限；金价不太可能重拾此前魅力，”瑞银分析师在一份报告中称。
金价周一触及一周低点，因美元上扬，投资者在静候美国本周稍晚公布的一系列数据，以窥美联储何时将开始撤出货币刺激的线索。
据瑞银，金价“可能承压，因(对美联储缩减购债)预期再次调整且时间提前。对注入体系中流动性减少预期的关注，盖过了美联储前瞻性指引可能更加宽松对黄金带来的提振效应。”
瑞银还下修2014年银价预期至每盎司20.50美元，此前预期为25美元，对2015年的预期也从稍早的24美元下修至21美元。(完) (编译 李爽 审校 张若琪)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。