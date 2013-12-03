投行观点：瑞银调降2014年金银均价预期

路透12月2日 - 瑞银投资研究(UBS Investment Research)周一调降2014年黄金均价预估，称在全球经济前景乐观且预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减购债的背景下，黄金不太可能重现魅力。

瑞银将2014年黄金均价预估由此前的1,325美元调降至1,200美元。

“金价走势挣扎不仅因为投资者目前卖兴浓厚，而且也是由于后市正面激励因素有限；金价不太可能重拾此前魅力，”瑞银分析师在一份报告中称。

金价周一触及一周低点，因美元上扬，投资者在静候美国本周稍晚公布的一系列数据，以窥美联储何时将开始撤出货币刺激的线索。

据瑞银，金价“可能承压，因(对美联储缩减购债)预期再次调整且时间提前。对注入体系中流动性减少预期的关注，盖过了美联储前瞻性指引可能更加宽松对黄金带来的提振效应。”