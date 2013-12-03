金属期市：伦敦期铜陷于近两周最低位附近，因担心美联储缩减QE

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
上海期交所主力2月期铜合约 下跌0.75%，报每吨50,230元人民币(8,200美元)。
需求增长提振11月全球制造业活动，美国制造业以两年半以来最快速度扩张，而中国制造业产出形势暗示中国经济有所改善。
美国11月供应管理协会(ISM)制造业指数触及两年半高位，10月建筑支出强劲增长，在2013年临近尾声之时擦亮经济前景。
全球矿业巨擘力拓 周二表示，计划未来两年每年削减五分之一的资本支出，因其努力偿还债务并增加对股东的回报。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 于春红; 审校 侯向明)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。