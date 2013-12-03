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亚洲 | 2013年 12月 3日 星期二 09:58 BJT

金属期市：伦敦期铜陷于近两周最低位附近，因担心美联储缩减QE

上海期交所主力2月期铜合约 下跌0.75%，报每吨50,230元人民币(8,200美元)。

需求增长提振11月全球制造业活动，美国制造业以两年半以来最快速度扩张，而中国制造业产出形势暗示中国经济有所改善。

美国11月供应管理协会(ISM)制造业指数触及两年半高位，10月建筑支出强劲增长，在2013年临近尾声之时擦亮经济前景。

全球矿业巨擘力拓 周二表示，计划未来两年每年削减五分之一的资本支出，因其努力偿还债务并增加对股东的回报。(完)

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(编译 于春红; 审校 侯向明)
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