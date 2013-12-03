更新版 1-中国公开市场：七天逆回购缩量逾四成，资金面向好需求减弱

* 七天逆回购减量逾四成至180亿元

* 资金面趋好，寄望逆回购需求减弱

* 逆回购对市场心理支撑作用仍大 (新增市场评论和更多内容)

路透上海12月3日 - 中国银行间市场资金面渐趋缓和，加之没有国库现金定期存款到期等其他因素扰动，央行公开市场周二进行的七天期逆回购操作规模，较上周同期减逾四成至180亿元人民币，利率则继续持稳。

交易员并称，虽然与此前相比，今日机构对逆回购的需求有所减弱，但市场对该操作仍存有较强心理依赖，若流动性未达到相当稳定、充沛的水平，其完全退出暂时看来还不太现实。

中国人民银行公开市场今日进行了180亿元人民币逆回购操作，期限七天，中标利率持平于4.10%。上周二操作规模为320亿元，当日同时有500亿元国库现金定期存款到期。

上海一银行交易员称，即使是没有国库现金到期因素，今日逆回购缩量也并不意外。因资金面较此前缓和，“需求没有之前那么多了。”

不过华南一银行交易员补充说，除流动性趋好外，央行对机构上报逆回购需求仍有所控制，并未放任机构“予取予求”。当然市场资金面的好转，也有利于机构更多从市场上融入资金，而非仅靠在央行身上。

银行间市场七天期质押式回购 加权利率自11月中旬起回落，其间虽有开盘“指导价”的引领，但短端流动性改善趋势，亦渐明朗。周二早盘七天加权回购利率报约4.62%。

至于逆回购会不会在财政存款大规模投放后暂停，交易员看法谨慎。

“(逆回购完全)停了影响会很巨大，毕竟近年末，而且1月还有IPO要排队。”上述上海银行交易员表示。

证监会周六发布关于进一步推进新股发行体制改革的意见，并预计到2014年1月，约有50家企业能完成程序并陆续上市。这意味着暂停逾一年的IPO(首次公开发行)最快有望届时重启。

但也有交易员指出，央行此前公开市场操作已显现出非常强的灵活性，因此不排除在资金明显过多的时候，央行暂时停止逆回购放水的可能。

10月以来，除到期续做三年央票外，央行公开市场近期主力工具逆回购操作多变。包含七天和14天的一周双次、仅保留七天的一周单次，以及零操作均有出现。

央行公开市场上周连续第二周净投放，三年央票也自7月中来首次未续做。市场人士表示，货币政策中性偏紧的预期并未改变，公开市场或继续维持“小步快调”的灵活节奏。

除公开市场例行的逆回购操作外，央行还通过常备借贷便利(SLF)补充市场流动性。另外，央行在年初时即提出的短期流动性调节工具(SLO)操作，在10月也首次现身。

央行10月进行了两笔SLO操作，期限均为两天，总额590亿元人民币。市场人士分析称，SLO在常规操作间歇期提供应急，4.5%的利率明显低于当时的资金价格水平，并未具有惩罚性，但也不意味任何政策放松的信号。

今年以来，央行公开市场操作一波三折。年初以逆回购发端，随后停逆转正，并在5月重启央票发行。经历6月“钱荒”后，7月末央行又重启逆回购，期间并伴随数次三年央票的到期续发。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) --

(周四) 待定

逆回购 (周二) 180

(周四) 待定

央票到期 --

央票到期续做 --

正回购到期 --

逆回购到期 650

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