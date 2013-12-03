《热点聚焦》日本央行推出大规模刺激措施八个月后，面临再次行动的压力

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
**冲击**
分析师表示，就算日本央行扩大买进日本公债，寿险业者可能不会大举削减公债持仓，因他们希望持有国内债券与其长期偿付义务相匹配。
同样持有大量日债的银行业者可能不愿释出债券持仓，除非日本央行付出更高价格。
日央行周一公布数据显示，10月日本大型银行业者持有的日债降至三年半低点，因银行持续出脱债券，并将现金放在央行。
但是这种变化已然造成报酬下滑，因银行存放在央行的资金仅赚取0.1%的利息，而10年期公债收益率为0.6%。
部份倡议黑田东彦应该进行第二轮大规模宽松政策的人士指出，日本央行应该把重心放在日本公债，这纯粹是有鉴于其所将带来的引人侧目效应，并将带动价格上涨至足以让债券离开大型投资组合的程度。
安倍和黑田的共同目标之一，就是把资金从日债投资中抽出来，注入更有生产力的用途或购买风险资产，在此同时也不让债券收益率窜升。日央行4月宣布宽松措施之后，债市历经了一个月左右的动荡，但在那之后又陷入呆滞，因日央行从市场买进大量日债。
但扩大买进日债并非毫无风险。日央行内部相当普遍的一个看法，就是大举增持日债可能会引发债市抛盘，因为这可能被视为央行开给政府一张空白支票，让人更加担心债台高筑的日本举债失控。
黑田东彦周五向国会表示，他“绝对没有计画”用货币政策来融通公共债务。(完) (编译 张明钧; 审校 张涛)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。