《热点聚焦》日本央行推出大规模刺激措施八个月后，面临再次行动的压力

**冲击**

分析师表示，就算日本央行扩大买进日本公债，寿险业者可能不会大举削减公债持仓，因他们希望持有国内债券与其长期偿付义务相匹配。

同样持有大量日债的银行业者可能不愿释出债券持仓，除非日本央行付出更高价格。

日央行周一公布数据显示，10月日本大型银行业者持有的日债降至三年半低点，因银行持续出脱债券，并将现金放在央行。

但是这种变化已然造成报酬下滑，因银行存放在央行的资金仅赚取0.1%的利息，而10年期公债收益率为0.6%。

部份倡议黑田东彦应该进行第二轮大规模宽松政策的人士指出，日本央行应该把重心放在日本公债，这纯粹是有鉴于其所将带来的引人侧目效应，并将带动价格上涨至足以让债券离开大型投资组合的程度。

安倍和黑田的共同目标之一，就是把资金从日债投资中抽出来，注入更有生产力的用途或购买风险资产，在此同时也不让债券收益率窜升。日央行4月宣布宽松措施之后，债市历经了一个月左右的动荡，但在那之后又陷入呆滞，因日央行从市场买进大量日债。

但扩大买进日债并非毫无风险。日央行内部相当普遍的一个看法，就是大举增持日债可能会引发债市抛盘，因为这可能被视为央行开给政府一张空白支票，让人更加担心债台高筑的日本举债失控。