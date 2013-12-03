芝加哥期市：小麦期货微升，但澳洲丰收预测限制涨幅

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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3月玉米期约 下跌0.41%至每蒲式耳4.26-1/4美元，上交易日收平盘。
美国农业部报告称大豆出口检验5,262.3万蒲式耳，低于市场预估的6,000-7,000万蒲式耳。
澳洲小麦产量料将录得纪录第三高，此前政府预测机构意外上调2013/14年度小麦产量7%。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 663.75 2.00 +0.30% -0.75% 667.88 48
CBOT玉米 426.25 1.75 +0.41% +0.71% 433.91 41
CBOT大豆 1326.75 5.50 +0.42% -0.73% 1291.33 57
CBOT稻米 $15.88 -$0.03 -0.16% -0.53% $15.60 56
美国原油 $94.18 $0.36 +0.38% +1.57% $94.88 53
汇率
欧元/美元 $1.353 -$0.001 -0.04% -0.40%
美元/澳元 0.909 -0.001 -0.08% -0.19%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 王兴亚；审校 侯向明)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。