中国证券：证监会称并未暂停受理IPO申请，但企业需落实新要求

路透上海12月3日 - 针对国内媒体称证监会已暂停A股首次公开发行(IPO)申请材料受理，中国证监会官方微博指出，证监会并未暂停受理首发申请，但拟上市公司应落实近期发布的新股发行制度改革意见相关要求。

证监会在其新浪官方微博上指出，上周六发布的进一步推进新股发行体制改革的意见，对拟上市公司及其控股股东等责任的诚信义务等事项提出了若干要求。拟上市公司应首先落实意见相关要求，其后方可向证监会报送首发申请文件。

证监会还表示，在审首发企业也需要落实意见的相关要求后，才能履行正常的审核程序。

东方早报周二引述数名投行人士的话称，周一已接到证监会的通知，暂停新报IPO企业申请材料的受理。投行人士将其理解为“新老划断”，即日起新申请IPO的企业要全部按新制度来实行。

目前有逾760家企业上交首次公开发行（IPO）申请，其中83家已过会但还未获发行批文。近日中国证监会发布新股发行改革意见，提出例如老股转让、网上网下配售新原则及发行人承销售自主定价和发行时间等新亮点。