离岸人民币：中国银行香港分行两年期宝岛债询价利率3.15%--消息

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透台北12月3日 - 两位消息人士周二表示，中国银行 香港分行预定发行两年期及三年期两档宝岛债(在台湾发行的人民币计价债券)，目前以两年期利率3.15%、三年期3.25-3.30%的利率在市场询价。
若中国银行香港两年期宝岛债顺利发行，将是台湾第一档两年期限的人民币债。台湾目前已发行的宝岛债只有三年及五年期。
其中一位消息人士指出，由于中国银行台北分行为台湾的人民币清算行，与台湾各家银行业务往来密切，料其宝岛债的认购意愿不低。
台湾柜台买卖中心(OTC)周一晚间表示，以市值计全球第二大银行--中国建设银行 香港分行及中国第四大银行--中国银行香港分行已递件申请上柜同意函，发行额度均为20亿人民币。(完) (记者 林妙容/詹静宜; 审校 林高丽)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。