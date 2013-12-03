离岸人民币：中国银行香港分行两年期宝岛债询价利率3.15%--消息

路透台北12月3日 - 两位消息人士周二表示，中国银行 香港分行预定发行两年期及三年期两档宝岛债(在台湾发行的人民币计价债券)，目前以两年期利率3.15%、三年期3.25-3.30%的利率在市场询价。

若中国银行香港两年期宝岛债顺利发行，将是台湾第一档两年期限的人民币债。台湾目前已发行的宝岛债只有三年及五年期。

其中一位消息人士指出，由于中国银行台北分行为台湾的人民币清算行，与台湾各家银行业务往来密切，料其宝岛债的认购意愿不低。