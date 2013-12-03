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货币新闻 | 2013年 12月 3日 星期二 10:33 BJT

离岸人民币：中国银行香港分行两年期宝岛债询价利率3.15%--消息

路透台北12月3日 - 两位消息人士周二表示，中国银行 香港分行预定发行两年期及三年期两档宝岛债(在台湾发行的人民币计价债券)，目前以两年期利率3.15%、三年期3.25-3.30%的利率在市场询价。

若中国银行香港两年期宝岛债顺利发行，将是台湾第一档两年期限的人民币债。台湾目前已发行的宝岛债只有三年及五年期。

其中一位消息人士指出，由于中国银行台北分行为台湾的人民币清算行，与台湾各家银行业务往来密切，料其宝岛债的认购意愿不低。

台湾柜台买卖中心(OTC)周一晚间表示，以市值计全球第二大银行--中国建设银行 香港分行及中国第四大银行--中国银行香港分行已递件申请上柜同意函，发行额度均为20亿人民币。(完) (记者 林妙容/詹静宜; 审校 林高丽)
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