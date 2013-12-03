日本股市：早盘触及六个半月高点，日央行消息及美国数据打压日圆挫跌

路透东京12月3日 - 日本股市日经指数周二早盘触及六个半月高位，因有关日本央行考虑出台新的刺激举措来复兴经济的猜测，打压日圆挫跌。

美元兑日圆 升至六个月高点103.13日圆，汇价还受助于美国强劲经济数据。数据显示，美国11月供应管理协会(ISM)制造业指数触及2011年4月来高位。

“投资者开始押注美国联邦储备理事会(美联储/FED)将提早而非延后缩减刺激计划，”Nissay资产管理公司的股票策略师Isao Kubo说，“该预期扶助美元兑日圆上扬，这利好于日本市场人气。”

此前日本央行消息人士称，央行正在考虑扩大刺激计划，这也提振了市场人气。

日经指数 早盘中段上涨0.6%至15,740.97点，稍早曾升至15,756.37点，接近5月23日所及五年半高点15,942.60点。