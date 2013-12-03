日本股市：早盘触及六个半月高点，日央行消息及美国数据打压日圆挫跌

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透东京12月3日 - 日本股市日经指数周二早盘触及六个半月高位，因有关日本央行考虑出台新的刺激举措来复兴经济的猜测，打压日圆挫跌。
美元兑日圆 升至六个月高点103.13日圆，汇价还受助于美国强劲经济数据。数据显示，美国11月供应管理协会(ISM)制造业指数触及2011年4月来高位。
“投资者开始押注美国联邦储备理事会(美联储/FED)将提早而非延后缩减刺激计划，”Nissay资产管理公司的股票策略师Isao Kubo说，“该预期扶助美元兑日圆上扬，这利好于日本市场人气。”
此前日本央行消息人士称，央行正在考虑扩大刺激计划，这也提振了市场人气。
日经指数 早盘中段上涨0.6%至15,740.97点，稍早曾升至15,756.37点，接近5月23日所及五年半高点15,942.60点。
东证股价指数 上涨0.5%至1,264.95点。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。