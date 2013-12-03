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亚洲 | 2013年 12月 3日 星期二 10:44 BJT

日本已公布经济指标--2013/12/03

经济指标                     时间    最新数据       前月/前季数      下次公布时   预估
                                                                  据              间     值
                                                                           (GMT时间)  
 实质国内生产总值(GDP)(q/q)     第三季       +0.5%             +0.9%  r      12月8日     --
 东京核心消费者物价指数(CPI)(y    11月       +0.6%             +0.3%              --     --
 /y)                                                                                  
 全国核心消费者物价指数(CPI)(y    10月       +0.9%             +0.7%              --     --
 /y)                                                                                  
 工业生产(m/m)                    10月       +0.5%  p          +1.3%  r           --     --
 失业率                           10月        4.0%  @           4.0%  @     12月26日     --
 贸易收支(亿日圆)                 10月  逆差10,907         逆差9,321        12月17日     --
 所有家庭实质支出(y/y)            10月       +0.9%             +3.7%              --     --
 
 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)
 
    参看全球经济数据相关资料，可点选           
    参看日本经济数据相关资料，可点选
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