台湾股市：收跌结束此前连七涨，QE退场议题重新发酵

路透台北12月3日 - 台湾股市周二结束此前连续七天的涨势，终场收低0.26%。分析师指出，在美股从高档拉回震荡后，台股亦没有再创高点的条件，本周将陷入量缩整理格局，静待周五美国11月非农就业报告数据，以决定下周走势。

台湾加权股价指数 收跌0.26%至8,392.55点；台股今日成交量 为695.28亿台币，上日为682.88亿。

兆丰投顾台股分析师指出，12月份外资对台股的参与度降低，加上市场正等待11月美国非农就业数据的最后结果，短线没有积极追价的理由，这将令大盘指数空间受限，类股除落后补涨个股仍有一些表现空间外，涨多个股已不易再走高，市场将逐渐进入明年第一季美国量化宽松(QE)酝酿退场的气氛。

〞如果非农的数据好于市场预期，那股市就要开始反应QE退场了。〞上述分析师说。

类股表现部分，今日相对强势族群为电机机械类指数 ，收高0.97%；表现较差的为纺织纤维类指数 收跌0.86%。

台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超35.17亿台币，连六日买超共计226.57亿台币。