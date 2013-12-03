韩国股市：美国QE退场疑虑重燃打压大盘走跌，汽车股挫低

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透首尔12月3日 - 韩国股市周二早盘下跌，因美国经济数据表现强劲，重燃有关美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能提早缩减刺激措施的疑虑，此外，韩国出口股亦走弱，因日圆贬值不利出口股竞争力。
0200GMT，综合股价指数 下跌0.5%，报2,020.27点，之前触及日低2,016.60。
“对于美国数据表现强劲，投资人的反应是担心美联储缩减刺激措施的时机，”富国证券分析师Kim Sung-hwan指出。“在本周稍晚美国就业数据出炉之前，大盘料陷于疲软格局。”
接近盘中时，外资已卖超218亿韩元，似乎将中止连续六日买超。
汽车类股 为早盘表现最差板块，受11月销售疲软及日圆贬值打击。
现代汽车 及起亚汽车 分别下挫3.8%及4.2%。(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。