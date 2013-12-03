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亚洲 | 2013年 12月 3日 星期二 11:04 BJT

《中国公司债发行日程表》--12月3日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 )   
    
    以下为部分申请发行公司债的上市公司:
    
  发债主体   总额度  拟发规模   期限       年利率        主承销商   主体评级   发行时间
             (亿元)   (亿元)    (年)                                           (网下) 
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 云煤能源    至多8.8     2.5      7        *7.80%        红塔证券     AA     12/3-12/9
          （附第5年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权/昆钢控股提供担保）        
                                        
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 注:*代表新增。(完)

 (整理 康熙泽；审校 曹巍浩)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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