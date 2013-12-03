《焦点》2013年欧元大放异彩，却让欧洲央行对抗通缩更觉棘手

欧洲央行极力确保欧元区银行业的稳定，而一些银行除了出售海外资产并汇回资金外也别无选择，这有可能支撑欧元涨势延续到2014年。

摩根士丹利全球外汇策略主管Hans Redeker称，“欧元升值是因为那些汇回资金的银行并不关注经济基本面和收益率差。”他估计的欧元合理汇率在1.29美元左右。

欧洲央行的资产质量评估(AQR)将以2013年底的资产负债表情况为基础，评估银行资产的质量。之后还将进行压力测试，预定在2014年10月前结束。

风险管理顾问公司CheckRisk董事长Nick Bullman称，“随着(2014年)10月的临近，资金流动可能会增多，果真如此，这种趋势将会继续下去。”

欲浏览欧元区经常帐相关图表，请点击：(link.reuters.com/dyk74v)

**欧洲央行政策工具有限**

欧洲央行11月降息后欧元起初大跌，但很快扳回跌幅。此后欧元兑美元 触及一个月高位，兑日圆 升至五年高点，欧元贸易加权指数 接近两年最高位。

欧洲央行讨论过进一步降息，即使这意味着银行不得不为存款向央行付费。央行也可能选择向银行提供更多低息贷款。

这些措施将打压欧元，但也许无法大幅降低其吸引力，至少在美联储即将缩减资产购买计划前是如此。

G+ Economics的Komileva称，“在欧洲央行把目光从利率调整转向更多量化宽松措施之前，欧元仍将因美联储缩减刺激措施时机的不确定而获得支撑。”

11月稍早，欧洲央行执委普雷特的讲话激发外界憧憬，认为央行可能透过开始购入资产来推行某种形式的量化宽松措施。但多数分析师认为，欧洲央行不太可能实施量化宽松政策。

CheckRisk的Bullman称，“欧元走强是因为欧洲央行已没有太多工具...人们认识到欧洲央行有所束缚，而其他央行却可以打压本币。”(完)