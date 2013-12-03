路透调查：交易员认为欧元区货币市场不需要央行再次挹注长期资金

路透12月2日 - 周一公布的路透调查结果显示，占微弱多数的交易员认为，欧元区货币市场不需要欧洲央行再次提供长期资金贷款，即便央行提供，需求也不会很大。

23位欧元区银行的货币市场交易员当中，有13位认为目前央行没有必要再次实施长期再融资操作(LTRO)，另外10位则表示有必要。

22位作出预期的交易员中有15位认为，即便欧洲央行再做一次LTRO,就像2011年12月和2012年2月那样无附加条件的资金标售，对这项资金的需求也不会高。

“如果没有另一场危机正在迫近，我觉得不会有什么太大的需求。除了一些小机构，银行大多不需要流动性刺激，”一家大型经纪商的货币市场交易员说。

原先两次资金标售总规模略高于1万亿欧元，银行业已经归还了其中约三分之一。

预计银行业下周将在偿还60亿欧元危机贷款，略少于本周偿还的72.35亿欧元。

过剩流动性下降使得关键的欧元银行间拆放款利率(Euribor)在周一走高。(完)