路透调查：交易员认为欧元区货币市场不需要央行再次挹注长期资金

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透12月2日 - 周一公布的路透调查结果显示，占微弱多数的交易员认为，欧元区货币市场不需要欧洲央行再次提供长期资金贷款，即便央行提供，需求也不会很大。
23位欧元区银行的货币市场交易员当中，有13位认为目前央行没有必要再次实施长期再融资操作(LTRO)，另外10位则表示有必要。
22位作出预期的交易员中有15位认为，即便欧洲央行再做一次LTRO,就像2011年12月和2012年2月那样无附加条件的资金标售，对这项资金的需求也不会高。
“如果没有另一场危机正在迫近，我觉得不会有什么太大的需求。除了一些小机构，银行大多不需要流动性刺激，”一家大型经纪商的货币市场交易员说。
原先两次资金标售总规模略高于1万亿欧元，银行业已经归还了其中约三分之一。
预计银行业下周将在偿还60亿欧元危机贷款，略少于本周偿还的72.35亿欧元。
过剩流动性下降使得关键的欧元银行间拆放款利率(Euribor)在周一走高。(完)
(编译 郑茵 审校 白云)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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