台湾汇市：台币盘初实质汇价趋于整理，持续消化出口商抛汇卖需

路透台北12月3日 - 台币兑美元 周二盘初实质汇价趋于整理。交易员指出，受累于国际美元走强，包括日圆、韩元等主要亚洲货币盘初走势趋贬，台币实质交投则因出口商抛汇而持稳既有区间整理。

汇银人士表示，由于美国公布制造业数据优于预期，激励美元走势偏升，不过台币实质汇价未随亚币走弱，主系因出口商在台币29.57-29.58附近抛汇意愿仍高，令台币较难突破29.600的整数关卡，料在美国公布非农就业数据之前，台币偏向大区间整理的机会偏浓。

〞最近台币行情很黏!〞一位本地银行交易人士说。

交易员料今日台币主要交投区间暂看在29.550-29.600间。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，一个月期美元/台币的换汇点折价较上日稍有缩小，美元/台币指标一个月期 早盘报价落在29.531/29.544附近，上日收盘在29.535。

本地时间10:39时，受央行持续引导台币收盘价偏弱的影响，台北外汇中心 台币兑美元走高7.5分报29.561。盘初台币兑美元实质主要交投约在29.560-29.588，上交易日在29.556-29.590。

交易员观察市场最新动态：

* 韩元 早盘走贬，不过跌幅不大

* 出口商盘初在29.57-29.58附近略有抛汇卖需

* 台股 指数微跌，后续观察外资操作动向

* 当地时间10:03，台北外汇成交量1.13亿美元，交投持稳

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.550-29.600最新相关报导链接：

--综述：美国制造业活动触及两年半高位，建筑支出强劲增长

--美国数据：11月制造业PMI终值上升至54.7，为10个月高位--Markit

--全球汇市：澳元在澳洲经常账和零售销售数据公布后小幅上涨

--表格：美国10月建筑支出上升0.8%，预估为增长0.4%--商务部