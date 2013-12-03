台湾汇市：台币盘初实质汇价趋于整理，持续消化出口商抛汇卖需

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透台北12月3日 - 台币兑美元 周二盘初实质汇价趋于整理。交易员指出，受累于国际美元走强，包括日圆、韩元等主要亚洲货币盘初走势趋贬，台币实质交投则因出口商抛汇而持稳既有区间整理。
汇银人士表示，由于美国公布制造业数据优于预期，激励美元走势偏升，不过台币实质汇价未随亚币走弱，主系因出口商在台币29.57-29.58附近抛汇意愿仍高，令台币较难突破29.600的整数关卡，料在美国公布非农就业数据之前，台币偏向大区间整理的机会偏浓。
〞最近台币行情很黏!〞一位本地银行交易人士说。
交易员料今日台币主要交投区间暂看在29.550-29.600间。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，一个月期美元/台币的换汇点折价较上日稍有缩小，美元/台币指标一个月期 早盘报价落在29.531/29.544附近，上日收盘在29.535。
本地时间10:39时，受央行持续引导台币收盘价偏弱的影响，台北外汇中心 台币兑美元走高7.5分报29.561。盘初台币兑美元实质主要交投约在29.560-29.588，上交易日在29.556-29.590。
交易员观察市场最新动态：
* 韩元 早盘走贬，不过跌幅不大
* 出口商盘初在29.57-29.58附近略有抛汇卖需
* 台股 指数微跌，后续观察外资操作动向
* 当地时间10:03，台北外汇成交量1.13亿美元，交投持稳
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.550-29.600最新相关报导链接：
--综述：美国制造业活动触及两年半高位，建筑支出强劲增长
--美国数据：11月制造业PMI终值上升至54.7，为10个月高位--Markit
--全球汇市：澳元在澳洲经常账和零售销售数据公布后小幅上涨
--表格：美国10月建筑支出上升0.8%，预估为增长0.4%--商务部
--焦点：美国感恩节销售因大打折而略减，网路销售窜升 (完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。