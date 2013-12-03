台湾债市：10年券殖利率随美债走高，美国制造业数据强于预期

路透台北12月3日 - 台湾10年增额公债102/10R 发行前交易殖利率周二盘初走高，交易商表示，受强于预期的美国制造业数据令美国公债殖利率上扬所带动。

不过一证券商交易员表示，近期冷券与公司债需求回温，显示买盘对明年台湾仍维持适度宽松政策已有所定调。盘面指标债受限于流动性不佳问题影响，短线仍难脱区间整理格局。