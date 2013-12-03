台湾债市：10年券殖利率随美债走高，美国制造业数据强于预期

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透台北12月3日 - 台湾10年增额公债102/10R 发行前交易殖利率周二盘初走高，交易商表示，受强于预期的美国制造业数据令美国公债殖利率上扬所带动。
不过一证券商交易员表示，近期冷券与公司债需求回温，显示买盘对明年台湾仍维持适度宽松政策已有所定调。盘面指标债受限于流动性不佳问题影响，短线仍难脱区间整理格局。
〞美国ISM数据不错，QE老调重弹。〞该交易员说。
观察市场最新动态：
* 周五美国非农就业数据公布前，市场交投谨慎
* 10年券殖利率在1.70%以上仍具吸引力，买盘择机承接
* GDP不佳令市场对央行升息预期改变，明年料仍适度宽松
预估指标公债今日主要交投区间：
* 102/11：1.08-1.09%
* 102/10R：1.68-1.71%
本地时间10:46时最新报价：
* 102/11期五年公债殖利率跌0.4基点报1.0850%
* 102/10R期10年增额公债发行前交易殖利率升1.65基点报1.7030%
以下为最新相关报导链接：
* 《美债周二展望》制造业数据向好推动公债收益率上扬，谨慎等待就业数据
* 《综述》美国制造业活动触及两年半高位，建筑支出强劲增长
* 中国数据：11月官方非制造业PMI高位趋稳，经济运行良性发展 (完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。