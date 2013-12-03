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亚洲 | 2013年 12月 3日 星期二 10:53 BJT

台湾债市：10年券殖利率随美债走高，美国制造业数据强于预期

路透台北12月3日 - 台湾10年增额公债102/10R 发行前交易殖利率周二盘初走高，交易商表示，受强于预期的美国制造业数据令美国公债殖利率上扬所带动。

不过一证券商交易员表示，近期冷券与公司债需求回温，显示买盘对明年台湾仍维持适度宽松政策已有所定调。盘面指标债受限于流动性不佳问题影响，短线仍难脱区间整理格局。

〞美国ISM数据不错，QE老调重弹。〞该交易员说。

观察市场最新动态：

* 周五美国非农就业数据公布前，市场交投谨慎

* 10年券殖利率在1.70%以上仍具吸引力，买盘择机承接

* GDP不佳令市场对央行升息预期改变，明年料仍适度宽松

预估指标公债今日主要交投区间：

* 102/11：1.08-1.09%

* 102/10R：1.68-1.71%

本地时间10:46时最新报价：

* 102/11期五年公债殖利率跌0.4基点报1.0850%

* 102/10R期10年增额公债发行前交易殖利率升1.65基点报1.7030%

以下为最新相关报导链接：

* 《美债周二展望》制造业数据向好推动公债收益率上扬，谨慎等待就业数据

* 《综述》美国制造业活动触及两年半高位，建筑支出强劲增长

* 中国数据：11月官方非制造业PMI高位趋稳，经济运行良性发展 (完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)
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