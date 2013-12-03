更新版 1-中国证券：已过会企业本周需上报IPO计划，信披和定价成监管重点

* 已过会企业本周上报新股发行计划

* 信息披露及定价为监管重点

* 中介机构需加快动作走流程补材料 (新增业内人士评论及会议细节)

路透上海12月3日 - 两位业内人士周二透露，中国证监会及证券业协会周一召集全部已通过证监会发审委审核的83家企业的主承销商开会，要求这些企业本周上报新股发行计划，并且重点对新股审慎定价、充分信息披露等方面提出新的监管要求。

据参与会议的投行人士透露，若有过会企业预计在明年元旦前后获核准批文，需在12月20日前补充材料并上报。监管部门要求这些过会企业在补充材料过程中应有的流程和法律程序不可或缺，例如董事会、股东会及国有股老股转让所需的国资委审批等。

投行人士指出，监管层要求会议后中介机构马上行动起来。“相关承诺事项、需要重新开董事会、股东大会事项、老股事项、财务报表、补充信息披露等事项。相关工作在年底或明年初完成，否则明年1月底前挂牌就较难完成。”

在开会这次会议后，一位投行人士感叹道，“证监会这是只做裁判员，不做运动员了，将压力推向了投行等中介机构，未来投行的压力会很大。”

由于此次新股发行制度改革，引入老股转让、券商自主配售、自主定价和自行选择发行窗口等市场化举措，监管部门已发出告诫：不能出现单独偏向发行人定高价，出现超募分成等现象，一旦发现，肯定会停掉主承销商相关资格。

据投行人士透露，证监会相关负责人还指出，虽然此次发行改革取消了新股定价报备、发行市盈率一般不得超出市场平均水平25%的限制等，但仍要理性对待定价环节，发行价格高企必须要有支撑；投行报告要独立客观公正，不得为了发高价随意调查相关参数和盈利预测等；自主配售过程中不要触动利益输送的底线。

“若新股投资价值报告与实际偏差较大，监管部门将合理怀疑承销商的定价能力；而且报告中不能透露未披露信息，路演中也不得披露招股书以外信息。”上海一投行人士透露。

投行人士透露，在充分信息披露方面，监管部门近期就会出台及时性披露指引和与盈利能力相关的信息披露指引。在及时性披露指引方面，中介机构要关注拟上市公司六个月后的经营性分析，行业、原材料、产品生产及价格等若发生重大变化需要及时披露；若预计2013年报数据有较大变化，特别是同比下降，亦要进行披露。

中国证券报周二报导则解释称，由于在明年1月后发行的新股面临补充年报信息等问题，已过会企业本周需要明确是选择明年1月发行还是选择在补充年报信息后延后发行。

目前有逾760家企业上交首次公开发行(IPO)申请，其中83家已过会但还未获发行批文。近日中国证监会发布新股发行改革意见，提出例如老股转让、网上网下配售新原则及发行人承销售自主定价和发行时间等新亮点。