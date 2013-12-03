中国农业：美国进口玉米检出未批准转基因成分，恐遭退运--交易商

路透北京12月3日 - 交易商周二指出，中国检疫当局在更多批美国进口玉米中发现未经批准的转基因成分，可能遭到退运。上个月中国已退运一批美国进口玉米。

交易商称，在深圳港口有49个集装箱的玉米含有MIR 162转基因成分，相当于1,225吨。