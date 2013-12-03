版本:
中国
亚洲 | 2013年 12月 3日 星期二 11:02 BJT

中国农业：美国进口玉米检出未批准转基因成分，恐遭退运--交易商

路透北京12月3日 - 交易商周二指出，中国检疫当局在更多批美国进口玉米中发现未经批准的转基因成分，可能遭到退运。上个月中国已退运一批美国进口玉米。

交易商表示，福建一批约6万吨美国玉米检出含有MIR 162转基因成分。MIR 162尚未获得中国农业部门批准。

交易商称，在深圳港口有49个集装箱的玉米含有MIR 162转基因成分，相当于1,225吨。

中国上个月退运一批含有MIR 162成分的美国玉米。 (完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐