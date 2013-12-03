中国农业：美国进口玉米检出未批准转基因成分，恐遭退运--交易商

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透北京12月3日 - 交易商周二指出，中国检疫当局在更多批美国进口玉米中发现未经批准的转基因成分，可能遭到退运。上个月中国已退运一批美国进口玉米。
交易商表示，福建一批约6万吨美国玉米检出含有MIR 162转基因成分。MIR 162尚未获得中国农业部门批准。
交易商称，在深圳港口有49个集装箱的玉米含有MIR 162转基因成分，相当于1,225吨。
中国上个月退运一批含有MIR 162成分的美国玉米。 (完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。