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亚洲 | 2013年 12月 3日 星期二 11:04 BJT

澳新汇市：澳新货币处于守势，聚焦澳洲央行政策声明

“涨势缺乏力道，因为市场普遍预期几个小时后澳洲央行将‘口头压低’澳元，”道明证券亚太研究主管Annette Beacher指出。

虽然澳洲央行料将连续第四个月维持利率于2.5%纪录低位，但央行近期已利用各种机会支持澳元走贬。央行预定0330GMT发布声明。

澳元短线支撑在11月低点0.9055美元，若失守可能跌向0.90下方。

新西兰元兑美元 守在0.8182美元，脱离周一高位0.8222。美国周一公布强劲制造业数据后，提振美元。

日圆全线走软，新西兰元兑日圆 触及84.44日圆，创5月中以来高位。(完)

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