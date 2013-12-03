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亚洲 | 2013年 12月 4日 星期三 07:31 BJT

****主要国家经济指标预测--12月4日****

路透12月4日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
    
    12月4日-12月6日
    GMT时间  经济指标/活动                                公布时段      预估值      前值
    0800    英国Halifax房价指数(较前月)                      11月        +0.6%     +0.7%
            英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期)                    +7.2%     +6.9%

    12月4日(三)
    GMT时间  经济指标/活动                                公布时段      预估值       前值
    0030    澳洲国内生产总值(GDP)(较前季)                  第三季        +0.8%      +0.6%
                               (较上年同期)                              +2.6%      +2.6%
              GDP最终消费                                                   --      +0.5%
              GDP资本支出                                                   --      -0.1%   
    0815    瑞士工业订单                                   第三季           --      -4.2%
    0843    意大利Markit/ADACI服务业PMI                      11月         50.2       50.5
    0848    法国Markit服务业PMI                              11月         48.8       48.8
            法国Markit综合PMI                                               --       48.5
    0853    德国Markit综合PMI                                11月           --       54.3
            德国Markit服务业PMI                                           54.5       54.5
    0858    欧元区Markit服务业PMI                            11月         50.9       50.9
            欧元区Markit综合PMI                                           51.5       51.5
    0928    英国Markit/CIPS服务业指数                        11月         62.0       62.5
    1000    欧元区GDP(较前季)                        第三季修正值        +0.1%      +0.1%
                     (较上年同期)                                        -0.4%      -0.4%
    1000    欧元区零售销售(较前月)                           10月         持平      -0.6%
                          (较上年同期)                                   +0.9%      +0.3% 
    1200    美国抵押贷款市场指数                      11月29日当周          --      449.6
                再融资指数                                                  --    1,942.6
    1315    美国ADP就业报告(万人)                            11月     增加17.3   增加13.0
    1330    美国国际贸易收支(亿美元)                         10月      逆差400    逆差418
    1330    加拿大贸易收支(亿加元)                           10月      逆差7.3    逆差4.4
                  出口(亿加元)                                           403.7      406.5
                  进口(亿加元)                                           411.0      410.8
    1358    美国Markit服务业PMI                          11月终值           --       57.1
    1500    加拿大央行利率决议                                 --        1.00%      1.00%
    1500    美国ISM非制造业指数                              11月         55.0       55.4
                ISM非制造业企业活动指数                                   59.6       59.7
                ISM非制造业雇佣指数                                         --       56.2
                ISM非制造业新订单指数                                       --       56.8
                ISM非制造业价格指数                                         --       56.1 
    1500    美国新屋销售年率(万户)                           10月         42.8         --    
    2300    韩国国内生产总值(GDP)(较前季)            第三季修正值           --      +1.1%
                            (较上年同期)                                    --      +3.3%
    2350    日本投资外国债券(亿日圆)                         前周           -- 买超14,056
            外资投资日本股票(亿日圆)                                        --  买超7,075   

    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：

    12月3日(二)
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段      现值      预估值    
    0001    英国零售业联盟(BRC)同店销售                      11月        +0.6%         --
    0030    澳洲经常账收支(亿澳元)                         第三季      赤字127  赤字115.5
    0030    澳洲零售销售(较前月)                             10月        +0.5%      +0.4%
    0130    日本加班工资(较上年同期)                         10月        +5.4%         --
    0330    澳洲央行利率决议                                 12月         2.5%       2.5%
    0930    英国Markit/CIPS建筑业PMI                         11月         62.6       59.0
    1000    欧元区PPI(较上月)                                10月        -0.5%      -0.2%
                     (较上年同期)                                        -1.4%      -1.0%
     --     美国整体汽车销售(万辆)                           11月        1,641      1,575
    1245    美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)          11月30日当周        -2.8%         --
    1355    美国Redbook连锁店销售(较上年同期)        11月30日当周        +4.9%         -- 
    1445    纽约ISM企业活动指数                              11月        608.5         --
    1500    美国IBD消费者信心指数                            12月         43.1         --
    2100    韩国外汇储备(亿美元)                             11月      3,450.1         --
(完)
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