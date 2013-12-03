主要国家经济指标预测--12月4日****

路透12月4日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 12月4日-12月6日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0800 英国Halifax房价指数(较前月) 11月 +0.6% +0.7% 英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期) +7.2% +6.9% 12月4日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 +0.8% +0.6% (较上年同期) +2.6% +2.6% GDP最终消费 -- +0.5% GDP资本支出 -- -0.1% 0815 瑞士工业订单 第三季 -- -4.2% 0843 意大利Markit/ADACI服务业PMI 11月 50.2 50.5 0848 法国Markit服务业PMI 11月 48.8 48.8 法国Markit综合PMI -- 48.5 0853 德国Markit综合PMI 11月 -- 54.3 德国Markit服务业PMI 54.5 54.5 0858 欧元区Markit服务业PMI 11月 50.9 50.9 欧元区Markit综合PMI 51.5 51.5 0928 英国Markit/CIPS服务业指数 11月 62.0 62.5 1000 欧元区GDP(较前季) 第三季修正值 +0.1% +0.1% (较上年同期) -0.4% -0.4% 1000 欧元区零售销售(较前月) 10月 持平 -0.6% (较上年同期) +0.9% +0.3% 1200 美国抵押贷款市场指数 11月29日当周 -- 449.6 再融资指数 -- 1,942.6 1315 美国ADP就业报告(万人) 11月 增加17.3 增加13.0 1330 美国国际贸易收支(亿美元) 10月 逆差400 逆差418 1330 加拿大贸易收支(亿加元) 10月 逆差7.3 逆差4.4 出口(亿加元) 403.7 406.5 进口(亿加元) 411.0 410.8 1358 美国Markit服务业PMI 11月终值 -- 57.1 1500 加拿大央行利率决议 -- 1.00% 1.00% 1500 美国ISM非制造业指数 11月 55.0 55.4 ISM非制造业企业活动指数 59.6 59.7 ISM非制造业雇佣指数 -- 56.2 ISM非制造业新订单指数 -- 56.8 ISM非制造业价格指数 -- 56.1 1500 美国新屋销售年率(万户) 10月 42.8 -- 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季修正值 -- +1.1% (较上年同期) -- +3.3% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超14,056 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超7,075 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 12月3日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0001 英国零售业联盟(BRC)同店销售 11月 +0.6% -- 0030 澳洲经常账收支(亿澳元) 第三季 赤字127 赤字115.5 0030 澳洲零售销售(较前月) 10月 +0.5% +0.4% 0130 日本加班工资(较上年同期) 10月 +5.4% -- 0330 澳洲央行利率决议 12月 2.5% 2.5% 0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 11月 62.6 59.0 1000 欧元区PPI(较上月) 10月 -0.5% -0.2% (较上年同期) -1.4% -1.0% -- 美国整体汽车销售(万辆) 11月 1,641 1,575 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 11月30日当周 -2.8% -- 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 11月30日当周 +4.9% -- 1445 纽约ISM企业活动指数 11月 608.5 -- 1500 美国IBD消费者信心指数 12月 43.1 -- 2100 韩国外汇储备(亿美元) 11月 3,450.1 -- (完)