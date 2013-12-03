重发-英国数据：建筑活动11月意外提速，受住房建筑推动--PMI调查

11月英国Markit/CIPS建筑业PMI从10月的59.4升至62.6，优于路透调查分析师预估的微跌至59，也远高于此次调查的最高预估值。

“2013年最后几个月期间，建筑业活动持续复苏，”Markit资深分析师Tim Moore称，但他强调复苏是因为基期较低的缘故。

Markit表示，11月房屋建筑增长速度为10年来最快。(完) (编译 隋芬/王翔琼；审校 张涛/艾茂林)