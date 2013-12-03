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货币新闻 | 2013年 12月 3日 星期二 18:14 BJT

重发-表格：欧元区10月PPI较上年同期下跌1.4%，跌幅大于市场预估

(重发以跟上红条)

路透布鲁塞尔12月3日 - 欧盟统计局周二公布：

* 欧元区10月生产者物价指数(PPI)较前月下滑0.5%(路透预估为下滑0.2%)，较上年同期下滑1.4%(预估为下滑1.0%)

* 欧元区9月PPI较前月修正为上升0.2%（前值为上升0.1%），较上年同期确认为下滑0.9%（前值亦为下滑0.9%）

以下为具体数据(变动百分比,%):

较上月变化

2013年 2013年 2013年 2013年 2013年 2013年

5月 6月 7月 8月 9月 10月

全部产业 -0.3 0.0 0.2 0.0 0.2 -0.5

(不计入建筑业)

半成品 -0.3 -0.3 -0.2 -0.1 -0.2 -0.2

能源 -0.9 0.0 0.6 0.1 0.6 -1.4

资本财 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

耐用消费品 0.1 -0.1 0.0 0.0 0.1 0.0

非耐用消费品 0.1 0.2 0.2 0.2 0.0 -0.3

较上年同期变化

2013年 2013年 2013年 2013年 2013年 2013年

5月 6月 7月 8月 9月 10月

全部产业 -0.3 0.1 0.0 -0.9 -0.9 -1.4

(不计入建筑业)

半成品 -0.6 -0.5 -0.5 -1.0 -1.6 -1.8

能源 -2.2 -1.0 -1.4 -3.4 -2.7 -3.6

资本财 0.6 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5

耐用消费品 0.8 0.7 0.6 0.5 0.6 0.5

非耐用消费品 2.1 2.2 2.2 1.9 1.6 1.1(完) (编译 蔡美珍；审校 隋芬)
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