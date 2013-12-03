重发-表格：欧元区10月PPI较上年同期下跌1.4%，跌幅大于市场预估

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
(重发以跟上红条)
路透布鲁塞尔12月3日 - 欧盟统计局周二公布：
* 欧元区10月生产者物价指数(PPI)较前月下滑0.5%(路透预估为下滑0.2%)，较上年同期下滑1.4%(预估为下滑1.0%)
* 欧元区9月PPI较前月修正为上升0.2%（前值为上升0.1%），较上年同期确认为下滑0.9%（前值亦为下滑0.9%）
以下为具体数据(变动百分比,%):
较上月变化
2013年 2013年 2013年 2013年 2013年 2013年
5月 6月 7月 8月 9月 10月
全部产业 -0.3 0.0 0.2 0.0 0.2 -0.5
(不计入建筑业)
半成品 -0.3 -0.3 -0.2 -0.1 -0.2 -0.2
能源 -0.9 0.0 0.6 0.1 0.6 -1.4
资本财 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
耐用消费品 0.1 -0.1 0.0 0.0 0.1 0.0
非耐用消费品 0.1 0.2 0.2 0.2 0.0 -0.3
较上年同期变化
2013年 2013年 2013年 2013年 2013年 2013年
5月 6月 7月 8月 9月 10月
全部产业 -0.3 0.1 0.0 -0.9 -0.9 -1.4
(不计入建筑业)
半成品 -0.6 -0.5 -0.5 -1.0 -1.6 -1.8
能源 -2.2 -1.0 -1.4 -3.4 -2.7 -3.6
资本财 0.6 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5
耐用消费品 0.8 0.7 0.6 0.5 0.6 0.5
非耐用消费品 2.1 2.2 2.2 1.9 1.6 1.1(完) (编译 蔡美珍；审校 隋芬)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。