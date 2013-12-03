美国FED：官员强力支持逆回购工具提案，以平顺退出宽松货币政策

路透纽约12月2日 - 为了让美国能够平顺过度最终收紧货币政策的时刻，当局提出一项政策工具，而美联储负责金融市场操作的关键官员周一对此工具表达强烈支持，并详述其理由。

美联储自2008年底以来一直维持联邦基金利率在近零水平，以帮助经济从衰退中复苏，美联储并已承诺会更长时间维持该水平的利率，可能直至2015年。鉴于银行坐拥大量储备，有人担心政策一旦收紧，将在回购市场引发混乱。

提议中的工具名为固定利率全额配销逆回购工具(full-allotment reverse repo facility)，旨在吸收金融体系中的超额现金，若任由这些超额现金流窜，则可能在往后导致利率低于美联储打算达成的水准。在逆回购协议中，美联储以国库券作为担保品向银行、货币市场基金等等机构借入隔夜资金，藉以暂时抽走市场资金，而银行及基金则是收取小额的隔夜拆款利率。

纽约联邦储备银行市场操作主管Simon Potter在一份预先准备的讲稿中表示，这项工具为执行政策“带来了深具潜力的操作技术进步”，他在纽约联储的同僚从9月底开始就测试这项工具，将之视为在调升关键联邦基金利率时强化控制短期利率的做法，不过美联储尚未正式表态支持该工具。Potter的全力支持，可能为美联储全面采行这项工具铺路。

Potter指出，新工具搭配银行超额储备利息一起运用，“可能强化短期利率下限，而有了这个工具，美联储对于货币市场利率的控制...可将把触角延伸至更为广泛的相关团体。”

他在纽约大学Money Marketeers活动上表示，这也可能让“联邦公开市场操作委员会(FOMC)的政策指导在利率正常化及资产负债表规模非常庞大的阶段能更有效地执行。”(完) (编译 张明钧; 审校 隋芬)