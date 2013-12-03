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市场报道 | 2013年 12月 3日 星期二 11:26 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货11月26日持仓报告(表)

路透12月2日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年11月26日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,636,454口)

439,091 131,552 517,266 599,534 909,832 1555891 1558650 80,563 77,804

较11月19日变动(未平仓合约：增加15,813口)

8,049 13,670 14,917 -9,316 -14,707 13,650 13,880 2,163 1,933

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

26.8 8.0 31.6 36.6 55.6 95.1 95.2 4.9 4.8

各类交易商数量(总计为303家)

107 81 125 81 97 251 252 (完) (编译 王翔琼；审校 李爽)
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