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市场报道 | 2013年 12月 3日 星期二 11:27 BJT

CFTC报告：COMEX期金11月26日持仓报告(表)

路透12月2日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2013年11月26日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(394,432口)

133,414 106,859 27,046 196,011 224,247 356,471 358,152 37,961 36,280

较11月19日变动(未平仓合约：减少3,158口)

-7,439 14,126 -1,787 5,905 -17,374 -3,321 -5,035 163 1,877

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

33.8 27.1 6.9 49.7 56.9 90.4 90.8 9.6 9.2

各类交易商数量(总计为267家)

88 95 68 58 55 184 188 (完)

(编译 张明钧; 审校 高琦)
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