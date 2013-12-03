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市场报道 | 2013年 12月 3日 星期二 11:26 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货11月26日持仓报告(表)

路透12月2日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年11月26日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(391,824口)

129,275 188,532 53,126 178,950 102,787 361,351 344,445 30,473 47,379

较11月19日变动(未平仓合约：减少21,162口)

514 4,692 -4,087 -17,216 -19,388 -20,789 -18,783 -373 -2,379

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

33.0 48.1 13.6 45.7 26.2 92.2 87.9 7.8 12.1

各类交易商数量(总计为380家)

103 144 99 87 101 248 298 (完)

(编译 白云; 审校 侯向明)
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