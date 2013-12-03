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市场报道 | 2013年 12月 3日 星期二 11:25 BJT

CFTC报告：COMEX期铜11月26日持仓报告(表)

路透12月2日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2013年11月26日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(158,780口)

41,232 71,260 11,316 89,001 53,484 141,549 136,060 17,231 22,720

较11月19日变动(未平仓合约：减少14,326口)

819 -3,051 -3,412 -9,109 -5,758 -11,702 -12,221 -2,624 -2,105

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

26.0 44.9 7.1 56.1 33.7 89.1 85.7 10.9 14.3

各类交易商数量(总计为224家)

44 109 46 52 48 127 178 (完) (编译 蔡美珍；审校 侯向明)
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