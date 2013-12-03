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市场报道 | 2013年 12月 3日 星期二 11:27 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货11月26日持仓报告(表)

路透12月2日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年11月26日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(606,008口)

216,727 61,933 95,660 237,433 366,222 549,820 523,815 56,188 82,193

较11月19日变动(未平仓合约：增加25,590口)

16,430 4,798 6,339 -3,459 10,812 19,310 21,949 6,280 3,641

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

35.8 10.2 15.8 39.2 60.4 90.7 86.4 9.3 13.6

各类交易商数量(总计为528家)

153 137 141 129 196 357 417 (完)

(编译 王翔琼；审校 李爽)
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