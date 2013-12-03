中国货币市场：隔夜供给充裕主要回购利率续微跌，逆回购缩量符预期

路透上海12月3日 - 中国银行间市场周二主要质押式回购 再微跌。交易员指出，虽然央行公开市场逆回购操作继续缩量，但基本在预料之内，场内隔夜资金供给充裕，七天融出意愿仍不高，隔夜和七天之间的点差维持在近90个bp（基点）的高位。

“不难借，隔夜很好借，七天的供给还是相对少些，要么就是更长一点，14天到21天期限的资金。”北京一券商交易员称。

他并指出，央行逆回购缩量，应属落在机构意料之中，“只要(逆回购)别停，冲击就不算太大，12月前半段感觉资金面还是会比较平稳的。”

中国银行间市场资金面渐趋缓和，加之没有国库现金定期存款到期等其他因素扰动，央行公开市场周二进行的七天期逆回购操作规模，较上周同期减逾四成至180亿元人民币，利率则继续持稳。

上海一商业银行交易员还提到，今日资金供给主要集中在隔夜，不过随着年底渐近，机构开始备战跨年和跨春节的资金，“要降杠杆呀，能匹配的就先匹配掉，不过一个月以上的不好找，基本没有，也许一个月(质押式回购)6.5%以上价格，还是有人出的，但我不确定成交期限是不是满30天，价格不低的。”

上述券商交易员就指出，“我们还没开始备跨年的，成本太高，可能有些不计较的机构，提前开始了吧。”

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间 11:31 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.7356 3.7859 -5.03

七天 4.6153 4.6268 -1.15

14天 5.8862 5.9523 -6.61

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 5.1000 2.7300 +237.00

七天 5.4200 5.4000 +2.00

14天 5.3550 5.0700 +28.50

回购定盘利率

其中:隔夜 3.8100 3.8500 -4.00

七天 4.6200 4.6000 +2.00

14天 5.9300 5.9300 +0.00

Shibor

其中:隔夜 3.7250 3.7480 -2.30

七天 4.6000 4.5710 +2.90

三个月 4.7365 4.7197 +1.68