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市场报道 | 2013年 12月 3日 星期二 11:27 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货11月26日持仓报告(表)

路透12月2日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2013年11月26日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(156,590口)

49,532 42,376 9,378 87,339 88,856 146,249 140,610 10,341 15,980

较11月19日变动(未平仓合约：减少3,141口)

3,150 540 1,167 -4,973 -2,693 -656 -986 -2,485 -2,155

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

31.6 27.1 6.0 55.8 56.7 93.4 89.8 6.6 10.2

各类交易商数量(总计为235家)

75 81 45 55 59 151 166 (完)

(编译 张明钧; 审校 侯向明)
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