更新版 1-新债招标：国开行三期增发债收益率均低于预期，流动性向好提供部分支撑

* 国开行三期增发债定位均低于预期

* 一级半市场显示需求尚可

* 央行少量逆回购支撑资金面向好

* 新债结果对二级市场影响不太明显 (新增市场评论和更多背景)

路透上海12月3日 - 中国国家开发银行 周二招标增发的三期固息债，延续了上日农发行一级招标向好态势，中标收益率均低于市场预测均值。交易员表示，央行公开市场继续维持少量投放，银行间资金面尚可对今日新债提供一定支撑，且现券收益率高位吸引力亦被部分机构认可，致三期新债结果均低于二级市场。

他们并认为，短期限品种需求相对长债更好，显示一级市场走势与月初流动性向好关联较大，而对于年底临近一级市场暖势能否延续，不少机构预期仍比较谨慎；此外亦不排除年底主承销商排名压力对新债招标的影响。

业内人士周二透露，国开行稍早招标的三年和五年期固息增发债中标收益率分别为5.3653%和5.4469%，均低于此前5.41%和5.47%的市场预测均值；投标倍数分别为2.62倍和2.11倍。稍后招标的七年期增发债中标收益率为5.5206%，亦低于预测均值5.54%，投标倍数为2.21倍。

“本周新债不少，国开招成这样，不容易啊，考虑到手续费的返还，与二级市场差不多的。”华北一银行交易员表示，“今天资金面不错，多少有点关系，一级半市场五年期有平价收的，需求还行”。

银行间市场固息政策性银行债(国开行)到期收益率曲线 显示，三年、五年期和七年期品种最新的收益率分别为5.4311%、5.4936%和5.5721%。

银行间市场资金面渐趋缓和，加之没有国库现金定期存款到期等其他因素扰动，央行公开市场周二进行的七天期逆回购操作规模，较上周同期减逾四成至180亿元人民币，利率则继续持稳。

华南一银行交易员认为，目前位置的现券收益率是会吸引部分配置需求，但是需求的规模受银行存款上升的幅度影响，因为银行存款成本相对较低、而目前市场资金成本较高，在市场上融资来配置债券收益有限。

“据个人了解，其实目前市场的配置需求仍然不强，一级市场中标情况有点复杂，不排除承销商年底排名压力的因素。”他称，后市来看，基本面及资金面情况都不支持收益率的继续下行，且年底资金压力继续存在。

银行间市场周二主要质押式回购 再微跌。交易员指出，虽然央行公开市场逆回购操作继续缩量，但基本在预料之内，场内隔夜资金供给充裕，七天融出意愿仍不高，隔夜和七天之间的点差维持在近90个bp（基点）的高位。

今日增发新债的具体条款如下：

第44、45、46期增发债 ------------------------------------------------------- 发行总量 三年至多50亿元/五年至多60亿/七年至多40亿 期限/计息方式 3/5/7年固息 招标方式 单一价格（荷兰式） 缴款日/起息日 12月5日/10月24日 分销期 12月4日-12月5日 上市日 12月11日 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 --------------------------------------------------------

此前三期债增发结果如下：

三年 五年 七年 ------------------------------------------------------ 票面利率(10/22) 4.89% 4.97% 5.0130% 10/29增发中标收益率 5.0971% 5.1630% 5.1940% 11/5二次增发收益率 5.0777% 5.1918% 5.2599% 11/21三次增发收益率 5.5412% 5.6250% --