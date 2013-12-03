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市场报道 | 2013年 12月 3日 星期二 11:28 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货11月26日持仓报告(表)

路透12月2日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年11月26日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,232,930口)

310,512 420,579 160,276 616,642 413,653 1087430 994,508 145,500 238,422

较11月19日变动(未平仓合约：减少153,449口)

-75,746 -36,178 -33,952 -36,876 -81,755 -146,574 -151,885 -6,875 -1,564

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

25.2 34.1 13.0 50.0 33.6 88.2 80.7 11.8 19.3

各类交易商数量(总计为674家)

127 188 146 258 266 481 525 (完)

(编译 白云; 审校 高琦)
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