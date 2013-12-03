香港股市：外地投资者占港交所衍生产品市场交易比重持续上升

路透香港12月3日 - 香港交易及结算所 公布每年一度衍生产品市场调查显示，外地投资者的市场比占持续上升，当中以欧洲投资者为主要。

该项调查针对2012年7月至2013年6月期间总成交量进行，涵盖1.25亿张衍生产品合约（交易量按年减少7%）。

调查显示，外地投资者的交易占市场总成交量27%，连续两年录得上升；其中，英国及欧洲大陆投资者分别占28%及27%，美国占18%，中国内地占10%，新加坡占8%。

“外地投资者在港交所期货及期权市场交易占比持续高企，连续两年超过本地投资者。”港交所称，本地投资者的交易占比连续两年下跌，至23%。

除外地和本地投资者外，港交所参与者本身的交易（即涵盖庄家盘及公司盘的自营买卖）占市场总成交量49%，占股票期权成交量的70%及占指数期货及期权成交量的31%。

按投资者类别分布，个人投资者占比21%，机构投资者占比为30%。个人投资者以本地个人为主，而他们大多数通过网上交易。网上交易占市场总成交量的15%，略高于上年度的13%。

以产品分布计，股票期权仍然是衍生产品市场主要成交产品，占比48%，而恒生指数 期货以及H股指数 期货分别占16%及14%。（完）

参看相关细节，可点选网址(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)