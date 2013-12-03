台湾债市：RP利率持稳，跨年资金额度不多

路透台北12月3日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周二大致持平。月初投信与法人资金回流明显，再加上寿险与银行本就多钱，证券商很快就完成调度，利率则持稳在既有水准。

各家券商仍试图取得跨年资金。一证券商交易员表示，寿险客户资金很多，在调高成交利率1个基点的诱因引导下，愿意将多余的资金落点跨过年底。不过投信客户因担心年底赎回，仍以落在月内为主。

另一证券商交易员则称，已有少量公司债可以跨过年底，但成交利率与落在月内一样。

他表示，明天有350亿台币的公债要交割，由于证券商在这一期买了不少，因此明日资金需求会大些，但以目前宽松的情形来看，不担心调不到钱。

证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间在0.57-0.59%；一个月内公司债RP利率主要交投在0.67-69%，同上日。

主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.55%；约两周天期公司债RP利率交投主要在0.58-0.59%，也同于上日。