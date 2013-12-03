中国汇市：人民币早盘持稳，结汇偏多显示看空美元仍是主流

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 人民币即期早盘走势平稳
* 客盘结汇较重，企业仍基本看多人民币
* 购汇稍有增加，或为年底时美元空头获利平盘
路透北京12月3日 - 人民币兑美元即期 周二走势持平，在上日收盘价上下8个点子的范围内波动。交易员表示客盘结汇仍然较重，企业对于人民币的看法仍基本偏多。
华南一股份行交易员表示，虽然在中长期看空美元/人民币仍是主流，不过时至年底，还是有一些持有美元空头的企业/银行有获利了结的需求，这也使得市场上购汇量稍有提高。
上海一股份行交易员亦认同该观点，不过认为源于此因素的购汇量不会太大。他说，客盘上卖盘上仍然较强，但感觉相对之前净结汇少了一点，央行通过大行的干预量也少了一些。
“人民币目前看不太可能大幅贬值，做远期结汇还是相对比较好，”他说，“升值一下，歇一歇，然后可能继续再升值。”
北京时间11:57，人民币兑美元即期报6.0925元，上日收报6.0929元。今日人民币兑美元中间价 为6.1352元，上日中间价为6.1329元。
全球汇市方面，澳元周二小幅上涨，之前公布的国内数据显示澳洲7-9月净出口稳健，且10月零售销售强劲。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1535/65，上日尾盘为6.1520。
北京时间11:57，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.0851/81元，上一交易日尾盘报6.0847元。
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)
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