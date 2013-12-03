《全球汇市》日圆兑美元跌至近六个月低位，因日本央行立场宽松

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
纽约 当日 今年来 2012年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3534 1.3540 -0.04 +2.58 1.3194
美元/日圆 103.20 102.94 +0.25 +18.98 86.74
欧元/日圆 139.62 139.38 +0.17 +21.98 114.46
美元/瑞郎 0.9094 0.9086 +0.09 -0.67 0.9155
英镑/美元 1.6361 1.6355 +0.04 +0.68 1.6251
美元/加元 1.0642 1.0641 +0.01 +7.27 0.9921
澳元/美元 0.9085 0.9100 -0.16 -12.59 1.0393
新西兰元/美元 0.8177 0.8183 -0.07 -1.28 0.8283
澳元/日圆 93.740 93.680 +0.06 +4.01 90.130
新西兰元/日圆 84.380 84.240 +0.17 +17.46 71.840
英镑/日圆 168.80 168.36 +0.26 +19.87 140.82
澳元/新西兰元 1.1101 1.1114 -0.12 -11.48 1.2540
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
全球汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 澳元、新西兰元报导
加元报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 拉美货币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 李爽)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。