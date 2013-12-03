版本:
中国
亚洲 | 2013年 12月 3日 星期二 12:10 BJT

《全球汇市》日圆兑美元跌至近六个月低位，因日本央行立场宽松

纽约 当日 今年来 2012年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3534 1.3540 -0.04 +2.58 1.3194

美元/日圆 103.20 102.94 +0.25 +18.98 86.74

欧元/日圆 139.62 139.38 +0.17 +21.98 114.46

美元/瑞郎 0.9094 0.9086 +0.09 -0.67 0.9155

英镑/美元 1.6361 1.6355 +0.04 +0.68 1.6251

美元/加元 1.0642 1.0641 +0.01 +7.27 0.9921

澳元/美元 0.9085 0.9100 -0.16 -12.59 1.0393

新西兰元/美元 0.8177 0.8183 -0.07 -1.28 0.8283

澳元/日圆 93.740 93.680 +0.06 +4.01 90.130

新西兰元/日圆 84.380 84.240 +0.17 +17.46 71.840

英镑/日圆 168.80 168.36 +0.26 +19.87 140.82

澳元/新西兰元 1.1101 1.1114 -0.12 -11.48 1.2540

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 李爽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐