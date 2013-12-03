中国债市：方向不明利率互换先跌后涨，资金价格持坚限制下行空间

路透上海12月3日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周二先跌后涨，小幅震荡。交易员称，近来资金面转暖，但回购利率仍居高位，IRS下行空间受限。而随着现券收益率自前期高点回落趋稳，IRS亦无明显独自向上动力，短期只能继续观望流动性变化。

上海一银行交易员称，尽管近期资金面稍见改善，但从七天期回购利率的绝对值来看，仍未脱高位，限制IRS下行空间。

银行间市场七天期质押式回购 加权利率自11月中旬起下行，目前最新在4.6%左右，仍属较高水平。6月“钱荒”过后，8-10月旬前，该利率曾一度稳定在3.5%-4.5%区间。

北京一银行交易员则指出，市场对跨年资金预期仍谨慎，但在现券收益率较前期高点已有回落的情况下，IRS独自上行的动力显得不足。加之临近年末，机构交投愿意降低，市场变“薄”致波动易被放大。

“年底前我觉得大部分人交易动机都不大了，所以价格一被点就会调几个点。”后一交易员表示。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 4.6825/4.7800 4.5846/4.6621 4.6321/4.7071 4.7100/4.7934 4.6863/4.9513

上日 4.6050/4.7075 4.5375/4.6129 4.5967/4.6725 4.6725/4.7650 4.6600/4.9350

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变动 +0.0775/+0.0725 +0.0471/+0.0492 +0.0354/+0.0346 +0.0375/+0.0284 +0.0263/+0.0163

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。