韩国汇市：韩元受日圆跌势拖累走低，公债期货小升

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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韩国出口商与日本企业在很多产品领域互为竞争关系，韩元汇价受日圆走势的影响很大。
公债期货市场方面，0340GMT时，三年期韩债期货近月合约 小涨0.02点，报105.32，有望中止连续四日跌势。
0340GMT，日圆兑韩元 报10.2849，接近周一创下的逾五年低点10.2559，因日圆兑美元大幅下挫，而韩元则相对坚挺。
0340GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,061.4 1,057.2
日圆/韩元 10.2849/928 10.2748
韩国公债期货* 105.32 105.30
韩国综合股价指数 2,014.98 2,030.78
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注: * 为三年期公债近月期约报价
(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。