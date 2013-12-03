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亚洲 | 2013年 12月 3日 星期二 12:14 BJT

韩国汇市：韩元受日圆跌势拖累走低，公债期货小升

韩国出口商与日本企业在很多产品领域互为竞争关系，韩元汇价受日圆走势的影响很大。

公债期货市场方面，0340GMT时，三年期韩债期货近月合约 小涨0.02点，报105.32，有望中止连续四日跌势。

0340GMT，日圆兑韩元 报10.2849，接近周一创下的逾五年低点10.2559，因日圆兑美元大幅下挫，而韩元则相对坚挺。

0340GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,061.4 1,057.2

日圆/韩元 10.2849/928 10.2748

韩国公债期货* 105.32 105.30

韩国综合股价指数 2,014.98 2,030.78

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注: * 为三年期公债近月期约报价

(完)

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