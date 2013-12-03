韩国汇市：韩元受日圆跌势拖累走低，公债期货小升

韩国出口商与日本企业在很多产品领域互为竞争关系，韩元汇价受日圆走势的影响很大。

0340GMT，日圆兑韩元 报10.2849，接近周一创下的逾五年低点10.2559，因日圆兑美元大幅下挫，而韩元则相对坚挺。