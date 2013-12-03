路透基点：台湾聚和国际10亿台币贷款案展开筹组--RLPC

路透香港12月3日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，台湾聚和国际股份有限公司一笔10亿台币(3,380万美元)五年期融资案，已由牵头行兼簿记行台湾银行展开筹组。

这笔贷款分为两部分，A部分为3亿台币定期贷款，B部分为7亿台币循环信贷。

A部分利率为90天期次级市场商业票据利率加码65个基点，或一、二、三年期台币利率交换(IRS)利率加码70个基点。B部分利率为次级市场商票利率加码70个基点。两部分皆设有税前最低利率1.5%。

邀贷条件如下，承诺2亿台币以上者，前端费用12个基点，获得牵头行头衔；承诺1-1.99亿台币者，费用8个基点，获得副牵头行头衔；承诺5,000-9,900万台币者，费用5个基点，获得经理行头衔。

若A部分动用不足70%，或B部分动用不足50%，则有一笔10个基点的承诺费。

A部分宽限期两年，分13期每季等额偿还。

B部分自第36个月分三期每年不等额缩减：10%(第1-2期)及80%(第三期)。

贷款以借款方的厂房、建物及相关设备、大发工业区一块土地、及高雄一处商用物业作为抵押。

贷款资金用于购买土地、再融资及营运资本。

回覆期限为1月10日。

聚和国际上次举办联贷是在2010年11月，取得一笔9.6亿台币五年期贷款，包括A部分3.6亿台币定期贷款，及B部分6亿台币循环信贷。A及B部分利率分别较次级市场商票利率加码75及85个基点。两部分皆设有首次动用后第一年内税后最低利率1.5%。