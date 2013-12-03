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货币新闻 | 2013年 12月 3日 星期二 12:19 BJT

《全球市场》亚洲股市走疲，受美联储缩减刺激预期升温拖累

澳元回吐早前涨幅，此前数据显示澳洲第三季出口强劲，且10月零售销售坚挺。

大宗商品方面，现货金 持稳于每盎司1,220美元上方。上日在美国制造业数据公布后，金价曾下滑2.6%至7月初以来最低。

美国原油期货 上涨0.3%，升越每桶94美元，隔夜上涨1.2%。(完)

(编译 王兴亚；审校 侯向明)
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