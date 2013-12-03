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亚洲 | 2013年 12月 3日 星期二 12:20 BJT

离岸人民币：人民币超过欧元，成为贸易融资使用第二高的货币--SWIFT

路透香港12月3日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周二公布，人民币在贸易融资使用达到8.66%，超越欧元成为使用第二高的货币。此显示了人民币国际化又迈进一步。

根据SWIFT报告，在传统的贸易融资中（指信用证及付款），至今年10月人民币使用量达到8.66%。美元仍是使用最多的贸易融资货币，占比为81.08%。退居第三的欧元的使用量则下降至6.64%，去年1月为7.87%。

前五名使用人民币作为贸易融资的国家及地区依序为，中国、香港、新加坡、德国以及澳大利亚。

SWIFT亚太支付及贸易市场主管Franck de Praetere称，“由SWIFT所获中国进出口业者及其对手使用人民币信用证的统计，人民币明显地成为全球贸易融资的主要货币，在亚洲尤其为巨。”

在支付货币方面，至10月人民币仍稳占世界支付货币第12位，市场份额略略由9月的0.86%降至0.84%。整体而言，人民币支付价值于10月增长1.5%，而所有支付货币则增长4.6%。（完） (记者 李珊珊; 审校 黄凯)
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