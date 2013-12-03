中国债市动态：利率债走势渐趋平稳，短期仍有震荡以寻找平衡点

路透上海12月3日 - 中国银行间债市周二早盘利率债走势渐趋平稳。上午招标的国开行三期新债结果较为理想，一级市场仍维持相对强势有助稳定二级市场情绪，利率债中长端收益率略有回落。

市场人士并指出，近期现券波动幅度较大，昨日收益率的反弹是对此前快速下行的修正，短期内买卖双方的博弈可能还会继续进行，在震荡后寻找短期平衡点。

“（利率债收益率）比昨天收盘微跌，国开（新债）招的还可以，一二级相互影响吧，”华东一银行交易员称。

她谈到，上周收益率跌速较快，没有像样的调整，短期应该还需要一些时间消化，而由于长期资金价格仍居高不下，目前现券的收益率水平再现大幅回落的可能性有限。

国家开发银行 稍早招标的三年、五年和七年期固息增发债中标收益率均低于此前的市场预测均值。

剩余期限约9.73年的固息国债130018券最新报价对应收益率 为4.49%/4.42%，上日末笔为4.50%/4.45%。