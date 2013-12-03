中国经济：明年将站稳但不会很强，以提供更大政策回旋余地--专家

路透北京12月3日 - 中国国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松称，明年中国经济将站稳，但不会很强。中国经济将以一个比较平稳的、而不是偏高的速度增长，为改革的深化提供一个平稳的经济环境，也为改革实施过程中可能出现的短期波动加剧提供更大的政策回旋余地。

他接受新华社采访时称，预计2014年全球经济会出现“弱而稳定”的复苏，总体上全球增速略高于2012年和2013年，但仍低于战后平均水平。

巴曙松说，“稳定”并不是指这一轮复苏经济增长有多强，而是指原来坏的因素在逐步减弱，例如财政约束的冲击在淡化。“弱”复苏是指，如果对比美国当前就业、增长、税收、房地产等主要经济数据，与战后的均值仍有一定差距。

“在这样的大范围下，明年中国经济将站稳，但不会很强。”报导援引巴曙松指出。

他并强调，全球的货币流动性处于由松转紧的转折阶段，货币政策有望稳中趋紧以促使经济体系平稳去杠杆调结构去产能。从国际范围来看，金融危机以来为了应对危机而持续五六年的、全球范围内超常规的流动性宽松将在2014年面临拐点。